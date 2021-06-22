В Чернобыльской зоне обнаружили редкий вид пчел, фото: Анна Гончар, Станислав Гуменюк

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В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике ученые Института эволюционной экологии Национальной академии наук Украины во время полевых исследований фауны заповедника обнаружили редкий вид пчел — адрену золотоногую, которая внесена в Красную книгу Украины.

Таким образом, в зоне отчуждения зафиксирована самая северная из в настоящее время известных в Украине точка распространения насекомых этого вида. Об этом сообщается на странице заповедника в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что насекомые этого вида собирают пыльцу только с одного растения — холодка лекарственного (другое название — спаржа лекарственная).

Напомним, в Национальной академии наук недавно подтвердили, что в разрушенном энергоблоке ЧАЭС продолжаются ядерные реакции.