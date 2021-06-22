У Чорнобильській зоні виявили рідкісний вид бджіл, фото: Chernobyl Zone

https://racurs.ua/ua/n156482-u-zoni-vidchujennya-vyyavyly-ridkisnu-komahu-foto.html

Ракурс

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці Інституту еволюційної екології Національної академії наук України під час польових досліджень фауни заповідника виявили рідкісний вид бджіл — адрену золотоногу, яка внесена до Червоної книги України.

Таким чином, у Зоні відчуження зафіксовано найпівнічнішу з наразі відомих в Україні точку поширення комах цього виду. Про це повідомляється на сторінці заповідника в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що комахи цього виду збирають пилок лише з однією рослини — холодок лікарський (інша назва — спаржа лікарська).

Нагадаємо, у Національній академії наук нещодавно підтвердили, що у зруйнованому енергоблоці ЧАЕС тривають ядерні реакції.