У Луцьку облили рідиною клієнтський центр «Волиньгазу», фото: РГК «Волиньгаз»

https://racurs.ua/ua/n156481-oblgaz-na-volyni-oblyly-ridynou-z-nepryiemnym-zapahom-video.html

Ракурс

У Луцьку клієнтський центр енергетичної компанії «Волиньгаз» облили густою чорною рідиною з неприємним запахом, який поширювався на кілька десятків метрів.

Інцидент стався сьогодні, 22 червня, близько 4.00 ранку, повідомляє «12 канал».

В результаті робота закладу не могла розпочатися до усунення джерела неприємного запаху. Зазначається, що ця рідина схожа на відпрацьоване мастило.

Інцидент потрапив на камери відеоспостереження — невідомий наразі «диверсант» діяв самотужки, до будівлі облгазу він прибув на велосипеді. Проте зображення зловмисника досить нечітку.

Тепер його розшукуватиме поліція.

Зазначається, що до облгазу останнім часом ходять низка клієнтів за звіркою показників лічильників і нарахованих сум. Тож, не виключено, що «диверсію» міг здійснити хтось з обурених нарахованими сумами клієнтів.

Нагадаємо, нещодавно у «Нафтогазі» спростували повідомлення про значне зростання ціни на газ.