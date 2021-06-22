Андрій Антоненко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n156480-sprava-sheremeta-sud-prodovjyv-zapobijnyy-zahid-antonenku.html

Ракурс

Андрію Антоненку, одному з підозрюваних у справі про вбивство у 2016 році в Києві журналіста Павла Шеремета, ще на два місяці продовжено термін дії запобіжного заходу — цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення сьогодні, 22 червня, ухвалив Шевченківський райсуд Києва, повідомляє агентство «Укрінформ».

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання прокурора.

Наступне судове засідання у справі про вбивство Шеремета заплановане на 11.00 29 червня.

Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля, в якому він перебував. 12 грудня 2019 року у МВС заявили про затримання підозрюваних у цій справі — ветерана АТО Андрія Антоненка, лікаря та волонтера Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.

Антонеко з того часу перебував під арештом, який 30 квітня 2021 року замінили на цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, Дугарь разом зі своїми адвокатами нещодавно відвідувала Офіс президента.

Джерело: «Укрінформ»