Андрей Антоненко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n156480-delo-sheremeta-sud-prodlil-meru-presecheniya-antonenko.html

Ракурс

Андрею Антоненко, одному из подозреваемых по делу об убийстве в 2016 году в Киеве журналиста Павла Шеремета, еще на два месяца продлили срок действия меры пресечения — круглосуточного домашнего ареста.

Соответствующее решение сегодня, 22 июня, принял Шевченковский райсуд Киева, сообщает агентство «Укринформ».

Таким образом, суд удовлетворил соответствующее ходатайство прокурора.

Следующее судебное заседание по делу об убийстве Шеремета запланировано на 11.00 29 июня.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, в котором он находился. 12 декабря 2019 года в МВД заявили о задержании подозреваемых в этом деле — ветерана АТО Андрея Антоненко, врача и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.

Антонеко с тех пор находился под арестом, который 30 апреля 2021 года заменили на круглосуточный домашний арест.

Напомним, Дугарь вместе со своими адвокатами недавно посещала Офис президента.

Источник: «Укринформ»