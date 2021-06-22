Неожиданный симптом коронавируса у вакцинированных назвали медики

Неожиданный симптом коронавируса у вакцинированных назвали медикиhttps://racurs.ua/n156479-neojidannyy-simptom-koronavirusa-u-vakcinirovannyh-nazvali-mediki.htmlРакурс
Вакцинация от коронавируса предоставляет существенную защиту от этого заболевания, но вакцинированные все еще могут снова заразиться. Однако у таких больных течение заболевания может иметь свои особенности.
Так, главным симптомом при коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных пациентов является частое чихание. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные основанного британскими учеными проекта COVID Symptom Study.
При появлении частого чихания привитым от COVID-19 людям медики рекомендуют оставаться дома и сделать тест на коронавирус.
Обычно чихание не является характерным признаком COVID-19, оно даже не входит в перечень самых распространенных симптомов. Кроме того, оно может быть связано и с сезоном аллергий, который начался в теплое время года.
Важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильная, поэтому вы должны следить за 20 симптомами заболевания, независимо от того, были ли вы привиты, — подчеркивают медики.
«Традиционными» симптомами коронавируса являются:
- лихорадка;
- озноб или дрожь;
- постоянный кашель;
- потеря или изменение обоняния;
- потеря или изменение вкуса;
- головная боль;
- необычная усталость;
- боль в горле;
- внезапная путаница (бред), особенно у пожилых людей;
- кожная сыпь;
- изменения в ротовой полости или языке;
- красные и болезненные пальцы рук или ног;
- одышка;
- боль в груди;
- боль в мышцах;
- хриплый голос;
- диарея;
- отсутствие аппетита;
- боли в животе;
- насморк.
Источник: Express