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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Неожиданный симптом коронавируса у вакцинированных назвали медики

22 июн 2021, 19:57
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Вакцинация от коронавируса предоставляет существенную защиту от этого заболевания, но вакцинированные все еще могут снова заразиться. Однако у таких больных течение заболевания может иметь свои особенности.

Так, главным симптомом при коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных пациентов является частое чихание. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные основанного британскими учеными проекта COVID Symptom Study.

При появлении частого чихания привитым от COVID-19 людям медики рекомендуют оставаться дома и сделать тест на коронавирус.

Обычно чихание не является характерным признаком COVID-19, оно даже не входит в перечень самых распространенных симптомов. Кроме того, оно может быть связано и с сезоном аллергий, который начался в теплое время года.

Важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильная, поэтому вы должны следить за 20 симптомами заболевания, независимо от того, были ли вы привиты, — подчеркивают медики.


«Традиционными» симптомами коронавируса являются:

  • лихорадка;
  • озноб или дрожь;
  • постоянный кашель;
  • потеря или изменение обоняния;
  • потеря или изменение вкуса;
  • головная боль;
  • необычная усталость;
  • боль в горле;
  • внезапная путаница (бред), особенно у пожилых людей;
  • кожная сыпь;
  • изменения в ротовой полости или языке;
  • красные и болезненные пальцы рук или ног;
  • одышка;
  • боль в груди;
  • боль в мышцах;
  • хриплый голос;
  • диарея;
  • отсутствие аппетита;
  • боли в животе;
  • насморк.

Источник: Express


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