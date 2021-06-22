Неожиданный симптом коронавируса у вакцинированных назвали медики

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n156479-neojidannyy-simptom-koronavirusa-u-vakcinirovannyh-nazvali-mediki.html

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Вакцинация от коронавируса предоставляет существенную защиту от этого заболевания, но вакцинированные все еще могут снова заразиться. Однако у таких больных течение заболевания может иметь свои особенности.

Так, главным симптомом при коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных пациентов является частое чихание. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на данные основанного британскими учеными проекта COVID Symptom Study.

При появлении частого чихания привитым от COVID-19 людям медики рекомендуют оставаться дома и сделать тест на коронавирус.

Обычно чихание не является характерным признаком COVID-19, оно даже не входит в перечень самых распространенных симптомов. Кроме того, оно может быть связано и с сезоном аллергий, который начался в теплое время года.

Важно помнить, что связь между чиханием и COVID-19 не очень сильная, поэтому вы должны следить за 20 симптомами заболевания, независимо от того, были ли вы привиты, — подчеркивают медики.



«Традиционными» симптомами коронавируса являются:

лихорадка;

озноб или дрожь;

постоянный кашель;

потеря или изменение обоняния;

потеря или изменение вкуса;

головная боль;

необычная усталость;

боль в горле;

внезапная путаница (бред), особенно у пожилых людей;

кожная сыпь;

изменения в ротовой полости или языке;

красные и болезненные пальцы рук или ног;

одышка;

боль в груди;

боль в мышцах;

хриплый голос;

диарея;

отсутствие аппетита;

боли в животе;

насморк.

Источник: Express