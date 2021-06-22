Международный Олимпийский день празднуют 23 июня, фото: «Мир космоса»

https://racurs.ua/n156478-23-iunya-prazdnuut-mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den-i-den-gosudarstvennoy-slujby.html

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В мире 23 июня ежегодно отмечается Международный Олимпийский день. Этот праздник был введен решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 1948 году. Эта дата выбрана, поскольку именно 23 июня 1894 года был создан МОК, который в 1896 году провел в Греции первые со времен античности Олимпийские игры.

В Украине 23 июня ежегодно отмечается День государственной службы. Это профессиональный праздник, учрежденный в 2003 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «…учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН …».

В мире этот день отмечают День государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы «отметить ценность государственной службы для общества». Этот праздник был учрежден в 2003 году решением 57-й Генассамблеи ООН.

Кроме того, на 23 июня приходится Международный день вдов. Это утвержденный ООН день борьбы с «бедностью и несправедливостью, с которыми сталкиваются миллионы вдов и их иждивенцев во многих странах».

Православная церковь в этот день чтит память мученика Тимофея, епископа Прусского.

Народные приметы: