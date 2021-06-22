23 июня празднуют Международный Олимпийский день и День государственной службыhttps://racurs.ua/n156478-23-iunya-prazdnuut-mejdunarodnyy-olimpiyskiy-den-i-den-gosudarstvennoy-slujby.htmlРакурс
В мире 23 июня ежегодно отмечается Международный Олимпийский день. Этот праздник был введен решением Международного олимпийского комитета (МОК) в 1948 году. Эта дата выбрана, поскольку именно 23 июня 1894 года был создан МОК, который в 1896 году провел в Греции первые со времен античности Олимпийские игры.
В Украине 23 июня ежегодно отмечается День государственной службы. Это профессиональный праздник, учрежденный в 2003 году указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы «…учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства и поддерживая решение Генеральной Ассамблеи ООН …».
В мире этот день отмечают День государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН), чтобы «отметить ценность государственной службы для общества». Этот праздник был учрежден в 2003 году решением 57-й Генассамблеи ООН.
Кроме того, на 23 июня приходится Международный день вдов. Это утвержденный ООН день борьбы с «бедностью и несправедливостью, с которыми сталкиваются миллионы вдов и их иждивенцев во многих странах».
Православная церковь в этот день чтит память мученика Тимофея, епископа Прусского.
Народные приметы:
- если во время грозы белые облака идут перед синими — стоит ожидать града;
- если в погожий день муравьев почти не видно — приближается непогода;
- если этот день не видно пауков — погода изменится;
- если домашние птицы себя общипывают — к дождю;
- если курица машет хвостом — к осадкам.