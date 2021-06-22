Міжнародний Олімпійський день святкують 23 червня, фото: «Мир космоса»

https://racurs.ua/ua/n156478-23-chervnya-svyatkuut-mijnarodnyy-olimpiyskyy-den-ta-den-derjavnoyi-slujby.html

Ракурс

У світі 23 червня щороку відзначають Міжнародний Олімпійський день. Це свято було запроваджене рішенням Міжнародного олімпійського комітету (МОК) у 1948 році. Цю дату обрано, оскільки саме 23 червня 1894 року було створено МОК, який у 1896 році провів у Греції перші з часів античності Олімпійські ігри.

В Україні 23 червня щороку відзначають День державної служби. Це професійне свято, запроваджене у 2003 році указом тодішнього президента України Леоніда Кучми «…зважаючи на роль державної служби у процесі становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН…».

У світі цього дня відзначають День державної служби Організації Об'єднаних Націй (ООН), щоб «відзначити цінність державної служби для громади». Це свято було запроваджене у 2003 році рішенням 57-ї Генасамблеї ООН.

Крім того, на 23 червня припадає Міжнародний день вдів. Це затверджений ООН день боротьби з «бідністю та несправедливістю, з якими стикаються мільйони вдів та їх утриманців у багатьох країнах».

Православна церква цього дня вшановує пам’ять мученика Тимофія, єпископа Пруського.

Народні прикмети: