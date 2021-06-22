Нацбанк перевірить дотримання фінустановами прав споживачів

Скарги споживачів на порушення їх прав фінустановами, можуть стати ефективнішими, фото: FinClub

https://racurs.ua/ua/n156477-nacbank-pereviryt-dotrymannya-finustanovamy-prav-spojyvachiv.html

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Нацбанк постановою № 52 від 16 червня 2021 року затвердив «Положення про здійснення Національним банком України нагляду за додержанням учасниками ринку фінансових послуг законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг».

Контроль за дотриманням фінансовими установами прав споживачів буде здійснюватися у вигляді:

безвиїзного нагляду;

інспекційної перевірки.

В рамках контролю Нацбанк буде здійснювати наступні дії:

аналіз скарг і звернень фізичних та юридичних осіб на фінустанову;

аналіз договорів про надання фінансових послуг;

аналіз сайтів і внутрішньої документації фінустанови;

контроль за дотриманням вимог законодавства в рекламі фінансових послуг;

співпраця з іншими органами для виявлення порушень прав споживачів тощо.

Безвиїзний нагляд буде здійснюватися постійно, але не частіше ніж раз на місяць.

Якщо Нацбанк встановить порушення прав споживачів, він зможе накласти на фінустанову адміністративне стягнення, штрафні санкції, а також зможе застосувати інші заходи впливу.

Таким чином, скарги споживачів на порушення їх прав фінустановами, зокрема, організаціями швидкого кредитування, стануть ефективнішими.