Столичного стоматолога викрили на причетності до низки злочинів, фото: Нацполіція

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У Києві правоохоронці повідомили лікарю-стоматологу підозри про скоєння низки злочинів, серед яких замахи на вбивство, шахрайство та розбій.

Чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Зазначається, що підозрюваний у 2019 році займався лікарською діяльністю у стоматологічній клініці. Він підшукував осіб, які потребували лікування, та надавав їм неправдиву інформацію про обсяг медичних послуг, щоб заволодіти їх грошима.

В такий спосіб зловмисник ошукав трьох клієнтів та заволодів 345 тис. грн. У 2020 році, за інформацією слідства, він також здійснив ще кілька злочинів:

розбійний напад;

крадіжку грошей з банківської картки;

замах на вбивство двох жінок.

Так, він призначив одній з клієнток прийом у стоматологічній клініці, під час процедури залишив жінку в кабінеті та викрав із її сумки банківську картку. Отримавши доступ до рахунку, зловмисник заволодів 78 тис. грн.

Через деякий час лікар запросив пацієнтку на каву, в яку потім непомітно підсипав сильнодіючу речовину. Далі у непритомному стані привіз її додому, а з помешкання викрав ноутбук та мобільний телефон, — зазначають у поліції.

За допомогою викраденого ґаджету він отримав доступ ще до одного рахунку потерпілої, з якого зняв 46,9 тис. грн.

Після скоєного фігурант втік, а потерпілу у подальшому госпіталізували у лікарню, — зазначається в повідомленні прес-служби столичної поліції.

Після одужання жінка звернулась до правоохоронців. Вона також повідомила про ще один його злочин — погодившись зустрітися із клієнткою і віддати їй викрадені гроші, щоб врегулювати ситуацію, зловмисник спробував її вбити, замаскувавши це під нещасний випадок.

Для цього він зламав замок на електрощитовій на поверсі, звідки підвів від лічильника провід та з'єднав з металевою решіткою, яка відмежовує загальний коридор. Коли власниця вийшла з квартири та схопилась рукою за решітку, то отримала удар електричним струмом, — розповів очільник столичної поліції Андрій Крищенко.

За два тижні до цього, як встановили правоохоронці, зловмисник намагався позбавити життя матір екс-дружини, оскільки між ними був довготривалий конфлікт.

Із цією метою він пошкодив гальмівну систему та газовий шланг для заправки пального в автомобілі потерпілої. Однак жінка встигла вчасно зупинити легковик ручним гальмом та уникла зіткнення, — зазначають у поліції.

Також правоохоронці встановили причетність зловмисника до вчинення квартирних крадіжок та розбою.

Під час обшуків у нього виявили три згортки з амфетаміном.

Крім того, вже після затримання зловмисника, під час судового розгляду клопотання про продовження йому терміну дії запобіжного заходу, він погрожував насильством представниці столичної прокуратури.

Чоловіку повідомили підозру у скоєнні таких правопорушень: