Столичного стоматолога уличили в причастности к ряду преступлений, фото: Нацполиция

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В Киеве правоохранители сообщили врачу-стоматологу подозрение о совершении ряда преступлений, среди которых покушения на убийство, мошенничество и разбой.

Мужчина находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что подозреваемый в 2019 году занимался врачебной деятельностью в стоматологической клинике. Он подыскивал лиц, нуждающихся в лечении, и оказывал им ложную информацию об объеме медицинских услуг, чтобы завладеть их деньгами.

Таким образом злоумышленник обманул трех клиентов и завладел 345 тыс. грн. В 2020 году, по информации следствия, он также совершил еще несколько преступлений:

разбойное нападение;

кражу денег с банковской карты;

покушение на убийство двух женщин.

Так, он назначил одной из клиенток прием в стоматологической клинике, во время процедуры оставил женщину в кабинете и похитил из ее сумки банковскую карточку. Получив доступ к счету, злоумышленник завладел 78 тыс. грн.

Спустя некоторое время врач пригласил пациентку на кофе, в которое затем незаметно подсыпал сильнодействующее вещество. Далее в бессознательном состоянии привез ее домой, а из дома похитил ноутбук и мобильный телефон, — отмечают в полиции.

С помощью похищенного гаджета он получил доступ еще к одному счету потерпевшей, с которого снял 46,9 тыс. грн.

После совершенного фигурант скрылся, а потерпевшую в дальнейшем госпитализировали в больницу, — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

После выздоровления женщина обратилась к правоохранителям. Она также сообщила о еще одном его преступлении — согласившись встретиться с клиенткой и отдать ей похищенные деньги, чтобы урегулировать ситуацию, злоумышленник попытался ее убить, замаскировав это под несчастный случай.

Для этого он сломал замок на электрощитовой на этаже, откуда подвел от счетчика провод и соединил с металлической решеткой, которая отделяет общий коридор. Когда владелица вышла из квартиры и схватилась рукой за решетку, то получила удар электрическим током, — рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.

За две недели до этого, как установили правоохранители, злоумышленник пытался лишить жизни мать экс-супруги, так как между ними был длительный конфликт.

С этой целью он повредил тормозную систему и газовый шланг для заправки горючего в автомобиле потерпевшей. Однако женщина успела вовремя остановить легковушку ручным тормозом и избежала столкновения, — отмечают в полиции.

Также правоохранители установили причастность злоумышленника к совершению квартирных краж и разбоя.

Во время обысков у него обнаружили три свертка с амфетамином.

Кроме того, уже после задержания злоумышленника, во время судебного рассмотрения ходатайства о продлении ему срока действия меры пресечения, он угрожал насилием представительнице столичной прокуратуры.

Мужчине сообщили подозрение в совершении таких правонарушений: