Мошенник, убийца и разбойник — криминальные приключения столичного стоматологаhttps://racurs.ua/n156476-moshennik-ubiyca-i-razboynik-kriminalnye-priklucheniya-stolichnogo-stomatologa-video.htmlРакурс
В Киеве правоохранители сообщили врачу-стоматологу подозрение о совершении ряда преступлений, среди которых покушения на убийство, мошенничество и разбой.
Мужчина находится под стражей. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отмечается, что подозреваемый в 2019 году занимался врачебной деятельностью в стоматологической клинике. Он подыскивал лиц, нуждающихся в лечении, и оказывал им ложную информацию об объеме медицинских услуг, чтобы завладеть их деньгами.
Таким образом злоумышленник обманул трех клиентов и завладел 345 тыс. грн. В 2020 году, по информации следствия, он также совершил еще несколько преступлений:
- разбойное нападение;
- кражу денег с банковской карты;
- покушение на убийство двух женщин.
Так, он назначил одной из клиенток прием в стоматологической клинике, во время процедуры оставил женщину в кабинете и похитил из ее сумки банковскую карточку. Получив доступ к счету, злоумышленник завладел 78 тыс. грн.
Спустя некоторое время врач пригласил пациентку на кофе, в которое затем незаметно подсыпал сильнодействующее вещество. Далее в бессознательном состоянии привез ее домой, а из дома похитил ноутбук и мобильный телефон, — отмечают в полиции.
С помощью похищенного гаджета он получил доступ еще к одному счету потерпевшей, с которого снял 46,9 тыс. грн.
После совершенного фигурант скрылся, а потерпевшую в дальнейшем госпитализировали в больницу, — говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.
После выздоровления женщина обратилась к правоохранителям. Она также сообщила о еще одном его преступлении — согласившись встретиться с клиенткой и отдать ей похищенные деньги, чтобы урегулировать ситуацию, злоумышленник попытался ее убить, замаскировав это под несчастный случай.
Для этого он сломал замок на электрощитовой на этаже, откуда подвел от счетчика провод и соединил с металлической решеткой, которая отделяет общий коридор. Когда владелица вышла из квартиры и схватилась рукой за решетку, то получила удар электрическим током, — рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко.
За две недели до этого, как установили правоохранители, злоумышленник пытался лишить жизни мать экс-супруги, так как между ними был длительный конфликт.
С этой целью он повредил тормозную систему и газовый шланг для заправки горючего в автомобиле потерпевшей. Однако женщина успела вовремя остановить легковушку ручным тормозом и избежала столкновения, — отмечают в полиции.
Также правоохранители установили причастность злоумышленника к совершению квартирных краж и разбоя.
Во время обысков у него обнаружили три свертка с амфетамином.
Кроме того, уже после задержания злоумышленника, во время судебного рассмотрения ходатайства о продлении ему срока действия меры пресечения, он угрожал насилием представительнице столичной прокуратуры.
Мужчине сообщили подозрение в совершении таких правонарушений:
- покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1, п. 13 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса);
- разбой (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса);
- кража (ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса);
- мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса);
- угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса);
- незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса).