Нацбанк проверит соблюдение финучреждениями прав потребителей

Нацбанк проверит соблюдение финучреждениями прав потребителейhttps://racurs.ua/n156477-nacbank-proverit-sobludenie-finuchrejdeniyami-prav-potrebiteley.htmlРакурс
Нацбанк постановлением № 52 от 16 июня 2021 года утвердил «Положение об осуществлении Национальным банком Украины надзора за соблюдением участниками рынка финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг».
Контроль за соблюдением финансовыми учреждениями прав потребителей будет осуществляться в виде:
- безвыездного надзора;
- инспекционной проверки.
В рамках контроля Нацбанк будет осуществлять следующие действия:
- анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц на финучреждение;
- анализ договоров о предоставлении финансовых услуг;
- анализ сайтов и внутренней документации финучреждения;
- контроль за соблюдением требований законодательства в рекламе финансовых услуг;
- сотрудничество с другими органами для выявления нарушений прав потребителей и прочее.
Безвыездный надзор будет осуществляться постоянно, но не чаще чем раз в месяц.
Если Нацбанк установит нарушение прав потребителей, он сможет наложить на финучреждение административное взыскание, штрафные санкции, а также сможет применить другие меры влияния.
Таким образом, жалобы потребителей на нарушение их прав финучреждениями, в частности, организациями быстрого кредитования, станут эффективнее.