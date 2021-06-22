Нацбанк проверит соблюдение финучреждениями прав потребителей

Жалобы потребителей на нарушение их прав финучреждениями, могут стать эфективнее, фото: FinClub

https://racurs.ua/n156477-nacbank-proverit-sobludenie-finuchrejdeniyami-prav-potrebiteley.html

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Нацбанк постановлением № 52 от 16 июня 2021 года утвердил «Положение об осуществлении Национальным банком Украины надзора за соблюдением участниками рынка финансовых услуг законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг».

Контроль за соблюдением финансовыми учреждениями прав потребителей будет осуществляться в виде:

безвыездного надзора;

инспекционной проверки.

В рамках контроля Нацбанк будет осуществлять следующие действия:

анализ жалоб и обращений физических и юридических лиц на финучреждение;

анализ договоров о предоставлении финансовых услуг;

анализ сайтов и внутренней документации финучреждения;

контроль за соблюдением требований законодательства в рекламе финансовых услуг;

сотрудничество с другими органами для выявления нарушений прав потребителей и прочее.

Безвыездный надзор будет осуществляться постоянно, но не чаще чем раз в месяц.

Если Нацбанк установит нарушение прав потребителей, он сможет наложить на финучреждение административное взыскание, штрафные санкции, а также сможет применить другие меры влияния.

Таким образом, жалобы потребителей на нарушение их прав финучреждениями, в частности, организациями быстрого кредитования, станут эффективнее.