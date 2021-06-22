Несподіваний симптом коронавірусу у вакцинованих назвали медики

Несподіваний симптом коронавірусу у вакцинованих назвали медикиhttps://racurs.ua/ua/n156479-nespodivanyy-symptom-koronavirusu-u-vakcynovanyh-nazvaly-medyky.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу надає суттєвий захист від цього захворювання, але вакциновані все ще можуть знову інфікуватися. Проте в таких хворих перебіг захворювання може мати свої особливості.
Так, головним симптомом при коронавірусній хворобі COVID-19 у вакцинованих пацієнтів є часте чхання. Про це повідомляє видання Express з посилання на дані заснованого британськими ученими проекту COVID Symptom Study.
При появі частого чхання щепленим від COVID-19 людям медики рекомендують залишатися вдома і зробити тест на коронавірус.
Зазвичай чхання не є характерною ознакою COVID-19, воно навіть не входить до переліку найпоширеніших симптомів. Крім того, воно може бути пов’язаним і з сезоном алергій, який розпочався в теплу пору року.
Важливо пам’ятати, що зв’язок між чханням та COVID-19 не дуже сильний, тому ви повинні стежити за 20 симптомами захворювання, незалежно від того, чи були ви щеплені, — наголошують медики.
«Традиційними» симптомами коронавірусу є:
- лихоманка;
- озноб або тремтіння;
- постійний кашель;
- втрата або зміна нюху;
- втрата або зміна смаку;
- головний біль;
- незвичайна втома;
- біль у горлі;
- раптова плутанина (марення), особливо у людей похилого віку;
- шкірний висип;
- зміни в ротовій порожнині або язику;
- червоні і болючі пальці рук або ніг;
- задишка;
- біль у грудях;
- біль у м’язах;
- хриплий голос;
- діарея;
- відсутність апетиту;
- болі в животі;
- нежить.
Джерело: Express