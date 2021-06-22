Несподіваний симптом коронавірусу у вакцинованих назвали медики

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156479-nespodivanyy-symptom-koronavirusu-u-vakcynovanyh-nazvaly-medyky.html

Ракурс

Вакцинація від коронавірусу надає суттєвий захист від цього захворювання, але вакциновані все ще можуть знову інфікуватися. Проте в таких хворих перебіг захворювання може мати свої особливості.

Так, головним симптомом при коронавірусній хворобі COVID-19 у вакцинованих пацієнтів є часте чхання. Про це повідомляє видання Express з посилання на дані заснованого британськими ученими проекту COVID Symptom Study.

При появі частого чхання щепленим від COVID-19 людям медики рекомендують залишатися вдома і зробити тест на коронавірус.

Зазвичай чхання не є характерною ознакою COVID-19, воно навіть не входить до переліку найпоширеніших симптомів. Крім того, воно може бути пов’язаним і з сезоном алергій, який розпочався в теплу пору року.

Важливо пам’ятати, що зв’язок між чханням та COVID-19 не дуже сильний, тому ви повинні стежити за 20 симптомами захворювання, незалежно від того, чи були ви щеплені, — наголошують медики.



«Традиційними» симптомами коронавірусу є:

лихоманка;

озноб або тремтіння;

постійний кашель;

втрата або зміна нюху;

втрата або зміна смаку;

головний біль;

незвичайна втома;

біль у горлі;

раптова плутанина (марення), особливо у людей похилого віку;

шкірний висип;

зміни в ротовій порожнині або язику;

червоні і болючі пальці рук або ніг;

задишка;

біль у грудях;

біль у м’язах;

хриплий голос;

діарея;

відсутність апетиту;

болі в животі;

нежить.

Джерело: Express