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У світі триває епідемія коронавірусу

Несподіваний симптом коронавірусу у вакцинованих назвали медики

22 чер 2021, 19:57
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Вакцинація від коронавірусу надає суттєвий захист від цього захворювання, але вакциновані все ще можуть знову інфікуватися. Проте в таких хворих перебіг захворювання може мати свої особливості.

Так, головним симптомом при коронавірусній хворобі COVID-19 у вакцинованих пацієнтів є часте чхання. Про це повідомляє видання Express з посилання на дані заснованого британськими ученими проекту COVID Symptom Study.

При появі частого чхання щепленим від COVID-19 людям медики рекомендують залишатися вдома і зробити тест на коронавірус.

Зазвичай чхання не є характерною ознакою COVID-19, воно навіть не входить до переліку найпоширеніших симптомів. Крім того, воно може бути пов’язаним і з сезоном алергій, який розпочався в теплу пору року.

Важливо пам’ятати, що зв’язок між чханням та COVID-19 не дуже сильний, тому ви повинні стежити за 20 симптомами захворювання, незалежно від того, чи були ви щеплені, — наголошують медики.


«Традиційними» симптомами коронавірусу є:

  • лихоманка;
  • озноб або тремтіння;
  • постійний кашель;
  • втрата або зміна нюху;
  • втрата або зміна смаку;
  • головний біль;
  • незвичайна втома;
  • біль у горлі;
  • раптова плутанина (марення), особливо у людей похилого віку;
  • шкірний висип;
  • зміни в ротовій порожнині або язику;
  • червоні і болючі пальці рук або ніг;
  • задишка;
  • біль у грудях;
  • біль у м’язах;
  • хриплий голос;
  • діарея;
  • відсутність апетиту;
  • болі в животі;
  • нежить.

Джерело: Express


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