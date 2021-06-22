В Луцке облили жидкостью клиентский центр «Волыньгаза», фото: РГК «Волыньгаз»

https://racurs.ua/n156481-oblgaz-na-volyni-oblili-jidkostu-s-nepriyatnym-zapahom-video.html

Ракурс

В Луцке клиентский центр энергетической компании «Волыньгаз» облили густой черной жидкостью с неприятным запахом, который распространялся на несколько десятков метров.

Инцидент произошел сегодня, 22 июня, около 4.00 утра, сообщает «12 канал».

В результате работа заведения не могла начаться до устранения источника неприятного запаха. Отмечается, что эта жидкость похожа на отработанное машинное масло.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения — неизвестный пока «диверсант» действовал самостоятельно, к зданию облгаза он прибыл на велосипеде. Однако изображение злоумышленника нечеткое.

Теперь его будет разыскивать полиция.

Отмечается, что к облгазу последнее время ходят ряд клиентов за сверкой показателей счетчиков и начисленных сумм. Поэтому, не исключено, что «диверсию» мог осуществить кто-то из возмущенных начисленными суммами клиентов.

Напомним, недавно в «Нафтогазе» опровергли сообщения о значительном росте цены на газ.