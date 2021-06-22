Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

Фильм о тайных богатствах Лукашенко в Беларуси признали экстремистским

22 июн 2021, 22:44
999

В Беларуси к перечню экстремистских материалов отнесли созданный оппозиционным проектом NEXTA фильм «Лукашенко. Золотое дно», который рассказывает о тайных богатства самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства информации Республики Беларусь.

Отмечается, что основанием для внесения фильма в этот список стало соответствующее решение суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм-расследование о состоянии Лукашенко был опубликован на YouTube-канале Nexta 8 марта 2021 года. В настоящее время у него почти 6,6 млн просмотров.

Сам канал Nexta и его логотип были признаны режимом Лукашенко экстремистскими еще в октябре 2020 года.


Напомним, авторы «Золотого дна» утверждают, что в процессе его создания получили от информированных источников ранее неизвестные факты о состоянии семьи Лукашенко, его «кошельках» и отношении с олигархами.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров