Фильм о тайных богатствах Лукашенко в Беларуси признали экстремистским

Александр Лукашенко, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n156484-film-o-taynyh-bogatstvah-lukashenko-v-belarusi-priznali-ekstremistskim.html

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В Беларуси к перечню экстремистских материалов отнесли созданный оппозиционным проектом NEXTA фильм «Лукашенко. Золотое дно», который рассказывает о тайных богатства самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства информации Республики Беларусь.

Отмечается, что основанием для внесения фильма в этот список стало соответствующее решение суда Центрального района Минска от 10 июня 2021 года.

Фильм-расследование о состоянии Лукашенко был опубликован на YouTube-канале Nexta 8 марта 2021 года. В настоящее время у него почти 6,6 млн просмотров.

Сам канал Nexta и его логотип были признаны режимом Лукашенко экстремистскими еще в октябре 2020 года.

Напомним, авторы «Золотого дна» утверждают, что в процессе его создания получили от информированных источников ранее неизвестные факты о состоянии семьи Лукашенко, его «кошельках» и отношении с олигархами.