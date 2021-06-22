Лукашенко звернувся до українців

Олександр Лукашенко, фото: Tengrinews

https://racurs.ua/ua/n156486-lukashenko-zvernuvsya-do-ukrayinciv.html

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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, сьогодні, 22 червня, під час заходів з нагоди 80-річчя нападу нацистської Німеччини на СРСР, закликав жителів сусідніх країн Східної Європи «розібратися» зі своїми політиками.

Про це повідомляє державне білоруське інформаційне агентство БЕЛТА.

Я звертаюся перш за все і в черговий раз до народів, до народів наших сусідніх країн — поляків, литовців, латишів, українців. Прокиньтеся, поки не пізно. Розберіться ви з цими політиками, які збожеволіли і втратили реальність, — закликав Лукашенко.

На думку Лукашенка, регіон, як і 80 років тому, перебуває на межі глобальної війни.

Давайте зупинимося біля цієї останньої межі: завтра буде пізно, — додав самопроголошений президент Білорусі.

У серпні 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори, переможцем яких було оголошено багаторічного президента країни Лукашенка.

Ці вибори призвели до масових акцій протесту, учасники яких вважали результати голосування сфальсифікованими, а справжнім переможцем — опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Протести в Білорусі згасли після численних випадків масових арештів та жорстокості силовиків до активістів.

У цій ситуації низка країн світу, зокрема і Україна, запровадили санкції проти режиму Лукашенка.

Нагадаємо, Євросоюз 21 червня вирішив посилити санкції проти режиму Лукашенка.

Джерело: БЕЛТА