Диктатуру РНБО хочуть узаконити в «Слузі народу» — новий законопроект. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156507-dyktaturu-rnbo-hochut-uzakonyty-v-sluzi-narodu-novyy-zakonoproekt.html

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Судам в Україні можуть заборонити припиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Новий законопроект № 5667 внесли до Верховної Ради депутати «Слуги народу». Серед авторів проекту — Євгенія Кравчук, Валерій Стернійчук, Павло Фролов. Закон опублікували на сайті парламенту.

Наразі документ опрацьовується у комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Закон передбачає, що оскарження до суду рішень, прийнятих РНБО, не зупиняє застосування передбачених ними санкцій.

Також прописано, що Верховному суду як суду першої інстанції підсудні справи щодо оскарження рішень РНБО, прийнятих відповідно до закону «Про санкції».

Згідно проекту, адміністративні справи стосовно законності рішень РНБО щодо санкцій Верховний суд розглядатиме у порядку спрощеного позовного провадження у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Рада національної безпеки та оборони продовжила на три роки запроваджені три роки тому персональні економічні санкції та наклала санкції на окремих олігархів. Санкції наклали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа та російсько-українського бізнесмена Павла Фукса.