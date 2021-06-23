Електронні квитки в транспорті запровадив Кабмін. Фото: Гончаренко

https://racurs.ua/ua/n156506-e-kvytky-v-transporti-zaprovadyv-kabmin-dokument.html

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Е-квиток в громадському транспорті узаконив Кабінет міністрів сьогодні, 23 червня.

Відповідне розпорядження ухвалили під час засідання уряду.



Зазначається, що законодавство, яке регулювало сферу проїзду в громадському транспорті, уже застаріло, тому уряд вирішив його оновити.

Електронний квиток уже працює в кількох містах України, а саме у:

Івано-Франківську:

Вінниці:

Чернігові;

Ужгороді.

Андрій Садовий тільки у вересні 2020 року дав обіцянку запровадити електронний квиток у транспорті Львова. Мер Черкас Анатолій Бондаренко теж у своїй новій програмі обіцяв ввести е-квиток і систему безконтактної оплати проїзду в транспорті. У мера Дніпра Бориса Філатова в процесі виконання обіцянка замінити учнівські квитки на електронні іменні картки, якими можна буде розплачуватися в транспорті. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв запустити систему підрахунку пасажиропотоку ще 9 липня 2015 року, але до цього часу електронний квиток у громадському транспорті так і не запрацював

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд схвалив впровадження єдиного е-квитка. Перші єдині квитки запустять у Києві. З новим квитком можна буде користуватися одночасно залізницею та метро.