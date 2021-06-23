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Ракурс
Електронні квитки в транспорті запровадив Кабмін. Фото: Гончаренко

Е-квиток в транспорті узаконив Кабмін (ДОКУМЕНТ)

23 чер 2021, 13:18
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Е-квиток в громадському транспорті узаконив Кабінет міністрів сьогодні, 23 червня.

Відповідне розпорядження ухвалили під час засідання уряду.

Електронні квитки в транспорті запровадив Кабмін. Фото: Гончаренко

Електронні квитки в транспорті запровадив Кабмін. Фото: Гончаренко

Електронні квитки в транспорті запровадив Кабмін. Фото: Гончаренко
Зазначається, що законодавство, яке регулювало сферу проїзду в громадському транспорті, уже застаріло, тому уряд вирішив його оновити.


Електронний квиток уже працює в кількох містах України, а саме у:

  • Івано-Франківську:
  • Вінниці:
  • Чернігові;
  • Ужгороді.

Андрій Садовий тільки у вересні 2020 року дав обіцянку запровадити електронний квиток у транспорті Львова. Мер Черкас Анатолій Бондаренко теж у своїй новій програмі обіцяв ввести е-квиток і систему безконтактної оплати проїзду в транспорті. У мера Дніпра Бориса Філатова в процесі виконання обіцянка замінити учнівські квитки на електронні іменні картки, якими можна буде розплачуватися в транспорті. Мер Києва Віталій Кличко пообіцяв запустити систему підрахунку пасажиропотоку ще 9 липня 2015 року, але до цього часу електронний квиток у громадському транспорті так і не запрацював

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що уряд схвалив впровадження єдиного е-квитка. Перші єдині квитки запустять у Києві. З новим квитком можна буде користуватися одночасно залізницею та метро.

Джерело: Ракурс


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