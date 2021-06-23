Е-билет в транспорте узаконил Кабмин. Фото: Гончаренко

https://racurs.ua/n156506-e-bilet-v-transporte-uzakonil-kabmin-dokument.html

Ракурс

Е-билет в общественном транспорте ввел Кабинет министров сегодня, 23 июня.

Соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.











Отмечается, что законодательство, регулирующее сферу проезда в общественном транспорте, уже устарело, поэтому правительство решило его обновить.

Электронный билет уже работает в нескольких городах Украины, а именно в:

Ивано-Франковске;

Виннице;

Чернигове;

Ужгороде.

Андрей Садовый только в сентябре 2020 года дал обещание ввести электронный билет в транспорте Львова. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своей новой программе обещал ввести е-билет и систему бесконтактной оплаты проезда в транспорте. У мэра Днепра Бориса Филатова в процессе выполнения обещание заменить ученические билеты на электронные именные карточки, которыми можно будет расплачиваться в транспорте. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить систему подсчета пассажиропотока еще 9 июля 2015 года, но до сих пор электронный билет в общественном транспорте так и не заработал.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство одобрило внедрение единого е-билета. Первые единые билеты запустят в Киеве. С новым билетом можно будет пользоваться одновременно железной дорогой и метро.