Е-билет в транспорте узаконил Кабмин (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/n156506-e-bilet-v-transporte-uzakonil-kabmin-dokument.htmlРакурс
Е-билет в общественном транспорте ввел Кабинет министров сегодня, 23 июня.
Соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.
Отмечается, что законодательство, регулирующее сферу проезда в общественном транспорте, уже устарело, поэтому правительство решило его обновить.
Электронный билет уже работает в нескольких городах Украины, а именно в:
- Ивано-Франковске;
- Виннице;
- Чернигове;
- Ужгороде.
Андрей Садовый только в сентябре 2020 года дал обещание ввести электронный билет в транспорте Львова. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своей новой программе обещал ввести е-билет и систему бесконтактной оплаты проезда в транспорте. У мэра Днепра Бориса Филатова в процессе выполнения обещание заменить ученические билеты на электронные именные карточки, которыми можно будет расплачиваться в транспорте. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить систему подсчета пассажиропотока еще 9 июля 2015 года, но до сих пор электронный билет в общественном транспорте так и не заработал.
Напомним, ранее мы сообщали, что правительство одобрило внедрение единого е-билета. Первые единые билеты запустят в Киеве. С новым билетом можно будет пользоваться одновременно железной дорогой и метро.