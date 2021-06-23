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Ракурс
Е-билет в транспорте узаконил Кабмин. Фото: Гончаренко

Е-билет в транспорте узаконил Кабмин (ДОКУМЕНТ)

23 июн 2021, 13:18
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Е-билет в общественном транспорте ввел Кабинет министров сегодня, 23 июня.

Соответствующее распоряжение принято во время заседания правительства.


Е-билет в транспорте узаконил Кабмин. Фото: Гончаренко

Е-билет в транспорте узаконил Кабмин. Фото: Гончаренко
Е-билет в транспорте узаконил Кабмин. Фото: Гончаренко

Отмечается, что законодательство, регулирующее сферу проезда в общественном транспорте, уже устарело, поэтому правительство решило его обновить.


Электронный билет уже работает в нескольких городах Украины, а именно в:

  • Ивано-Франковске;
  • Виннице;
  • Чернигове;
  • Ужгороде.

Андрей Садовый только в сентябре 2020 года дал обещание ввести электронный билет в транспорте Львова. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в своей новой программе обещал ввести е-билет и систему бесконтактной оплаты проезда в транспорте. У мэра Днепра Бориса Филатова в процессе выполнения обещание заменить ученические билеты на электронные именные карточки, которыми можно будет расплачиваться в транспорте. Мэр Киева Виталий Кличко пообещал запустить систему подсчета пассажиропотока еще 9 июля 2015 года, но до сих пор электронный билет в общественном транспорте так и не заработал.

Напомним, ранее мы сообщали, что правительство одобрило внедрение единого е-билета. Первые единые билеты запустят в Киеве. С новым билетом можно будет пользоваться одновременно железной дорогой и метро.

Источник: Ракурс


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