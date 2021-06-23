«Зеленых» зон станет меньше, в них могут возобновить карантин. Фото: УП

https://racurs.ua/n156505-zelenyh-zon-stanet-menshe-v-nih-mogut-vozobnovit-karantin.html

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Карантин в Украине могут усилить в некоторых регионах. Показатели пяти украинских областей не отвечают критериям «зеленой» зоны.

По состоянию на 23 июня низкий уровень тестирования зафиксировано в Ивано-Франковской (282), Киевской (287), Кировоградской (297) и Черкасской (291) областях. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Для «зеленой» зоны необходимо проводить не менее 300 тестов на 100 тыс. населения.

Также в нескольких регионах не соответствует норме коэффициент обнаружения новых случаев. При норме менее 4% в Киевской области он составляет 4,7%, в Сумской — 4,8%, в Черкасской — 5,1%.

В то же время в Киеве превышен уровень заболеваемости — 85 на 100 тыс. населения, норма составляет 75.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлили до 31 августа. В Минздраве отметили, что «коронавирус в Украине еще не побороли». Если ситуация будет ухудшаться, то карантин снова ужесточат.