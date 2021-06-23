Кейт Миддлтон удивила элегантным нарядом. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, удивила поклонников необычным нарядом.

Она соединила стиль кэжуал с романтическими и нежными цветами. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Кембриджская поразила стилем во время визита в Музей естествознания в Лондоне, где она пообщалась со школьниками в саду живой природы. Кейт Миддлтон выбрала для визита чрезвычайно уместный костюм, который был в меру элегантным, но не скучным.



Она надела синие джинсы с белым топом от бренда средней ценовой категории Ralph Lauren и люксовый блейзер Chloe лососевого цвета стоимостью 2,5 тыс. долл. Свой образ она дополнила кроссовками бренда Veja, золотым украшением британского ювелира Daniella Draper и изящными золотыми серьгами-кольцами.

В частности, это был один из редких самостоятельных выходов герцогини — ее муж, принц Уильям, не присутствовал на встрече. Как отмечают королевские эксперты, это связано с рядом скандалов, связанных с Меган Маркл и принцем Гарри, из-за которых страдает королевская семья.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон открыла собственный фонд, который будет заниматься защитой физического и психического здоровья детей. Для презентации нового Королевского фонда она выбрала трогательный наряд.



Источник: Daily Mail