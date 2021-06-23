Кейт Міддлтон здивувала елегантним вбранням. Фото: Daily Mail

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Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська, здивувала прихильників незвичайним вбранням.

Вона поєднала стиль кежуал із романтичними та ніжними кольорами. Про це повідомляє Daily Mail.





Герцогиня Кембриджська вразила стилем під час візиту до Музею природознавства в Лондоні, де вона поспілкувалася зі школярами в саду живої природи. Кейт Міддлтон обрала для візиту надзвичайно доречний костюм, який був у міру елегантним, але не нудним.





Кейт Міддлтон одягла сині джинси з білим топом від бренду середньої цінової категорії Ralph Lauren та люксовий блейзер Chloe лососевого кольору вартістю 2,5 тис. дол. Свій образ вона доповнила кросівками бренду Veja, золотою прикрасою британського ювеліра Daniella Draper і витонченими золотими сережками-кільцями.





Зокрема, це був один із рідкісних самостійних виходів герцогині — її чоловік, принц Вільям, не був присутнім на зустрічі. Як зазначають королівські експерти, це пов’язано з низкою скандалів, пов’язаних із Меган Маркл і принцом Гаррі, через які потерпає королівська родина.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон відкрила власний фонд, який буде займатися захистом фізичного і психічного здоров’я дітей. Для презентації нового Королівського фонду вона обрала зворушливе вбрання.

Джерело: Daily Mail