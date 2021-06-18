Кейт Міддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Міддлтон відкрила власний фонд, який буде займатися захистом фізичного і психічного здоров’я дітей.

Для презентації нового Королівського фонду вона обрала зворушливе вбрання. Відповідне фото з’явилося в Instagram королівської пари.

Так, шанувальники розглянули на грудях у Кейт Міддлтон незвичайну підвіску-медальйон від бренду Daniella Draper. Вартість прикраси оцінюють в тисячу фунтів. Відомо, що принц Вільям замовив цю унікальну підвіску для дружини, знаючи, як вона любить персоналізовані прикраси. Однак зовсім не ціна робить кулон найдорожчим в колекції прикрас герцогині — на одній зі сторін медальйона вигравіювані три зірки та ініціали дітей подружжя: Шарлотти, Джорджа і Луї.

Побачивши на шиї Кейт Міддлтон цей медальйон, шанувальники герцогині Кембриджської прийшли в захват. У коментарях до ролика вони не тільки привітали її з відкриттям фонду, але й оцінили обновку.

«Вродлива, розумна, добра жінка з великим серцем!», «Нове прикраса з ініціалами дітей!», «Як красиво! Маленька річ, здатна показати материнську любов», «Кейт, ти найкраща» — написали шанувальники королівської родини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон 11 червня вперше зустрілася з першою леді США — герцогиня Кембриджська і Джилл Байден разом відвідали початкову школу в графстві Корнуолл, де поспілкувалися з експертами в галузі освіти під час саміту «Великої сімки» (G7).