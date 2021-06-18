Секретар РНБО спростував «маніпуляції» щодо Центру протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156355-sekretar-rnbo-sprostuvav-manipulyaciyi-schodo-centru-protydiyi-dezinformaciyi.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Центр протидії дезінформації при РНБО працює, і його штат уже налічує 15 осіб.

Інтервʼю керівниці органу Поліни Лисенко він назвав «маніпулятивним». Про це Данілов розповів під час прес-конференції.

Я можу сказати, що не тільки пані Поліна працює в цьому центрі. В Апараті РНБО проходять певні процедури, працюють приблизно 15 людей на сьогодні. Більш того, до роботи Центру залучені представники відомств, які відряджені до нього. Це представники СБУ, які займаються аналітичними матеріалами, це представники Служби зовнішньої розвідки та інших структур, — сказав Данілов.

Секретар запевнив, що Центр працює і кожен день аналізує інформаційний простір як всередині країни, так і в Російській Федерації. Данілов додав, що ЦПД уже опрацьовує «певні кейси». Слова Лисенко про те, що вона працює без зарплати, Данілов підтвердив.

Зарплату пані Поліна дійсно не отримувала, тому що зараз йде реєстрація Центру, але це не означає, що він не працює. Зараз усі повноваження організаційно не певний проміжок часу взяв Апарат РНБО, — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Центр протидії дезінформації — утворений у березні орган РНБО з протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, досі має лише одного співробітника — директора Поліну Лисенко.