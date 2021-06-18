Олексій Данілов. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n156354-spysok-zlodiyiv-u-zakoni-pereviryat-pislya-skarg-danilov.html

Ракурс

Рада нацбезпеки й оборони (РНБО) перевірить трьох кримінальних авторитетів, які скаржаться, що їх внесли в санкційний список до «злодіїв у законі» несправедливо.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час прес-конференції.

Він заявив, що Міністерство внутрішніх справ (МВС) уже внесло на розгляд РНБО доручення стосовно 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів.

Після першого рішення РНБО було дуже багато звернень стосовно деяких осіб, які вважають, що потрапили до санкцій не зовсім коректно. Тому сьогодні було дано доручення щодо трьох осіб знайти додаткову перевірку наявності їх у санкційних списках із залученням СБУ, контррозвідки та відповідних органів, — заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що були застосовані санкції щодо чотирьох юридичних та шести фізичних осіб — вони безпосередньо причетні до розробки компонентів вірусу Petya та внесені до санкційного списку США.

Данілов додав, що 21 червня 2018 рішення РНБО були введені персональні санкції на три роки. Днями санкції спливають, тому проти всіх фізичних та юридичних осіб санкції продовжені, окрім людей, які померли.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «кримінальні авторитети», які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО), позиваються до президента Володимира Зеленського. Наразі з президентом готові судитися вже 12 злодіїв у законі.