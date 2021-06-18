Алексей Данилов. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n156354-spisok-vorov-v-zakone-proveryat-posle-jalob-danilov.html

Ракурс

Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) проверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список «воров в законе» несправедливо.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов во время пресс-конференции.

Он заявил, что Министерство внутренних дел (МВД) уже внесло на рассмотрение СНБО поручение в отношении 12 лиц, находящихся в статусе криминальных авторитетов.

После первого решения СНБО было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые считают, что попали под санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение относительно трех человек найти дополнительную проверку наличия их в санкционных списках с привлечением СБУ, контрразведки и соответствующих органов, — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что также были применены санкции в отношении четырех юридических и шести физических лиц — они имеют непосредственное отношение к разработке компонентов вируса Petya и внесены в санкционной список США.

Данилов отметил, что 21 июня 2018 года решением СНБО были введены персональные санкции на три года. На днях срок действия санкций заканчивается, поэтому против всех физических и юридических лиц санкции продлили, кроме людей, которые умерли.

Напомним, ранее мы сообщали, что «криминальные авторитеты», которые попали в список санкций Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), подали в суд на президента Владимира Зеленского. Сейчас с президентом готовы судиться уже 12 воров в законе.