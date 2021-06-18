Секретарь СНБО опроверг «манипуляции» про Центр противодействия дезинформации

Центр противодействия дезинформации. Фото: Униан

https://racurs.ua/n156355-sekretar-snbo-oproverg-manipulyacii-pro-centr-protivodeystviya-dezinformacii.html

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Центр противодействия дезинформации при СНБО работает, и его штат уже насчитывает 15 человек.

Интервью руководительницы органа Полины Лысенко он назвал «манипулятивным». Об этом Данилов рассказал во время пресс-конференции.

Я могу сказать, что не только госпожа Полина работает в этом центре. В Аппарате СНБО проходят определенные процедуры, работают примерно 15 человек на сегодня. Более того, к работе Центра привлечены представители ведомств, командированные к нему. Это представители СБУ, которые занимаются аналитическими материалами, это представители Службы внешней разведки и других структур, — сказал Данилов.

Секретарь заверил, что Центр работает, и каждый день анализирует информационное пространство как внутри страны, так и в Российской Федерации. Данилов добавил, что ЦПД уже прорабатывает «определенные кейсы». Слова Лысенко о том, что она работает без зарплаты, Данилов подтвердил.

Зарплату госпожа Полина действительно не получала, потому что сейчас идет регистрация Центра, но это не значит, что он не работает. Сейчас все полномочия организационно на определенный промежуток времени взял Аппарат СНБО, — сказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что Центр противодействия дезинформации — созданный в марте орган СНБО по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, до сих пор имеет лишь одного сотрудника — директора Полину Лысенко.