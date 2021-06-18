Кейт Миддлтон. Фото: HELLO

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Ракурс

Кейт Миддлтон открыла собственный фонд, который будет заниматься защитой физического и психического здоровья малышей.

Для презентации нового Королевского фонда она выбрала трогательный наряд. Соответствующее фото появилось в Instagram королевской пары.

Так, поклонники рассмотрели на груди у Кейт Миддлтон необычную подвеску-медальон от бренда Daniella Draper. Стоимость украшения оценивают в тысячу фунтов. Известно, что принц Уильям заказал эту уникальную подвеску для супруги, зная, как она любит персонализированные украшения.

Однако вовсе не цена делает кулон самым дорогим в коллекции украшений герцогини — на одной из сторон медальона выгравированы три звезды и инициалы детей супругов: Шарлотты, Джорджа и Луи.

Увидев на шее Кейт Миддлтон этот медальон, поклонники герцогини Кембриджской пришли в восторг. В комментариях к ролику они не только поздравили ее с открытием фонда, но и оценили обновку.

«Красивая, умная, добрая женщина с большим сердцем!», «Новое украшение с инициалами детей!», «Как красиво! Маленькая вещь, способная показать материнскую любовь», «Кейт, ты лучшая!» — написали поклонники королевской семьи.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон 11 июня впервые встретилась с первой леди США — герцогиня Кембриджская и Джилл Байден вместе посетили начальную школу в Корнуолле, где пообщались с экспертами в области образования во время саммита «Большой семерки» (G7).