Sea Breese 2021 — що відомо про грандіозні військові навчання

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Українсько-американські навчання Sea Breese 2021 («Сі Бриз») триватимуть з 28 червня до 10 липня. Це будуть наймасштабніші за понад 20 років спільні з іноземцями військові маневри в Україні.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак розповів, що з української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки.

Ці навчання будуть наймасштабнішими з 1997 року. Метою вишколу Хомчак назвав і тренування військових відповідно до стандартів та процедур НАТО, а також «набуття досвіду спільних дій під час проведення багатонаціональних операцій».

Цього року до Sea Breese 2021 приєднається 31 держава-учасниця. Загалом задіють 30 кораблів, катерів та суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3 тис. особового складу та 50 одиниць озброєння та військової техніки.

«Укрінформу» Хомчак повідомив, що навчання охоплять значний регіон півдня України: Одесу, Очаків, Дністровський лиман, Кінбурнську косу, острови Зміїний та Первомайський, дельту річки Дунай.

Половину особового складу, який буде задіяний у навчаннях, становитимуть саме українські військові.

«Для участі в навчаннях «Сі Бриз-2021», українські Збройні сили та інші сили безпеки та оборони забезпечать 24 кораблі (катери), 17 літаків, 12 вертольотів, 80 одиниць озброєння та військової техніки і 1,5 тис. чоловік особового складу. Задіють і пошуково-рятувальне судно.

Джерело: «Укрінформ»