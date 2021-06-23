Sea Breese 2021 — что известно о грандиозных военных учениях

https://racurs.ua/n156503-sea-breese-2021-chto-izvestno-o-grandioznyh-voennyh-ucheniyah.html

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Украинско-американские учения Sea Breese 2021 («Си Бриз») продлятся с 28 июня по 10 июля. Это будут самые масштабные за 20 лет совместные с иностранцами военные маневры в Украине.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что с украинской стороны в них примут участие 24 единицы кораблей и катеров, 17 самолетов, десятки единиц вооружения и военной техники.

Эти учения будут самыми масштабными с 1997 года. Целью подготовки Хомчак назвал и тренировки военных в соответствии со стандартами и процедурами НАТО, а также «приобретения опыта совместных действий при проведении многонациональных операций».

В этом году к Sea Breese 2021 присоединится 31 государство-участник. В общем задействуют 30 кораблей, катеров и судов, до 30 самолетов и вертолетов, до 3 тыс. личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

«Укринформу» Хомчак сообщил, что учения охватят значительный регион юга Украины: Одессу, Очаков, Днестровский лиман, Кинбурнскую косу, острова Змеиный и Первомайский, дельту реки Дунай.

Половину личного состава, который будет задействован в учениях, составят именно украинские военные.

Для участия в учениях «Си Бриз-2021» украинские Вооруженные силы и другие силы безопасности и обороны обеспечат 24 корабля (катера), 17 самолетов, 12 вертолетов, 80 единиц вооружения и военной техники и 1,5 тыс. человек личного состава. Задействуют и поисково-спасательное судно.

Источник: «Укринформ»