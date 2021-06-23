Учения Sea Breeze стартуют в Украине, Путин бесится от ярости, фото — Фокус

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Военные учения Sea Breeze вызвали ярость и гнев в России. Владимир Путин обвинил Альянс в отказе от диалога, а российское посольство в Вашингтоне требует в США отказаться от участия.

НАТО, наращивая военный потенциал в российских границ, отказывается от диалога, — такое заявление президент России сделал госагентству ТАСС.

Он надеялся, что «здравый смысл в действиях Североатлантического альянса воцарится».

Посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США по поводу учений Sea Breeze-2021. Россияне просят отказаться от них, поскольку, по мнению посольства РФ, такие учения «поощряют милитаристские настроения в Киеве».

Россияне утверждают о якобы агрессивном характере учений Sea Breeze, который «никак не соответствует реальной задачи безопасности в Черноморском регионе».

Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море, — говорится в сообщении.

Ранее Киев анонсировал самые масштабные за всю историю международные военные учения Sea Breeze с участием НАТО на Украине. В них будет задействовано 5 тыс. военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвингових групп.

Учения проводятся в Украине с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области обороны и военных отношений между Министерствами обороны США и Украины. Военные отрабатывают морские и сухопутные маневры.

В этом году они будут проходить в период с 28 июня по 10 июля.