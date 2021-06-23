Доллар подорожал – курс валют на 23 июня

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Ракурс

Курс доллара в Украине на 23 июня составляет 27,31 грн. Таким образом американская валюта подорожала на 11 копеек.

В то же время евро стоит 32,46 грн. Гривна упала по отношению к евро на 18 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Несмотря на некоторую передышку в виде трех выходных — вторник на валютном рынке опять прошел негативно для гривны.

Не особо помогли ей ни последние отголоски бюджетных проплат у клиентов, ни зачисление выручки экспортерам сразу за прошлую пятницу и за понедельник.

Спрос превышал предложение, продавцы не спешили с продажами и вздергивали максимально свои ценники, а покупатели не проявили должной воли в борьбе с игрой «на повышение».