Долар подорожчав – курс валют на 23 червня

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Ракурс

Курс долара в Україні на 23 червня становить 27,31 грн. Таким чином американська валюта подорожчала на 11 копійок.

Натомість євро коштує 32,46 грн. Гривня впала щодо євро на 18 копійок у порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані НБУ.

Попри певний перепочинок у вигляді трьох вихідних — вівторок на валютному ринку знову пройшов негативно для гривні.

Не особливо допомогли їй ні останні відгомони бюджетних проплат у клієнтів, ні зарахування виторгу експортерам відразу за минулу п’ятницю та за понеділок.

Попит перевищував пропозицію, продавці не поспішали з продажами й підтягували максимально високо свої цінники, а покупці не виявили належної волі у боротьбі з грою «на підвищення».