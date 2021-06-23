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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні — 70 смертей і понад 800 нових хворих (ІНФОГРАФІКА)

23 чер 2021, 08:43
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 22 червня, підхопили 835 людей, серед них 33 дитини та 25 медпрацівників.

Від ускладнень хвороби померли 70 українців. Про це 23 червня повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано — 419 осіб;
  • одужало — 2 тис. 292 особи;
  • здійснено тестувань — 48 тис. 197 (зокрема методом ПЛР — 26 тис. 280, методом ІФА — 8 тис. 135).

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

Статистика коронавірусу. Інфографіка: РНБО

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 230 тис. 977 осіб;
  • одужало — 2 млн 155 тис. 261 особа;
  • летальних випадків — 52 тис. 123;
  • проведено ПЛР-тестувань — 10 млн 717 тис. 176.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (241), Львівській (52), Донецькій (51), Черкаській (41) та Рівненській (38) областях.


Нагадаємо, індійський штам коронавірусу вже скоро може з’явитися в Україні. Національна академія наук розповіла про особливості штаму «Дельта».

Джерело: Ракурс


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