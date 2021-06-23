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Коронавирус в Украине. Фото: Facebook
Коронавирус в Украине — 70 смертей и больше 800 заболевших (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156488-koronavirus-v-ukraine-70-smertey-i-bolshe-800-zabolevshih-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 июня, подхватили 835 человек, среди них 33 ребенка и 25 медработников.
От осложнений болезни умерли 70 украинцев. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 419 человек;
- выздоровело — 2 тыс. 292 человека;
- осуществлено тестирований — 48 тыс. 197 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 280, методом ИФА — 8 тыс. 135).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 230 тыс. 977 человек;
- выздоровело — 2 млн 155 тыс. 261 человек;
- летальных случаев — 52 тыс. 123;
- проведено ПЦР-тестов — 10 млн 717 тыс. 176.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.
Напомним, индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине. Национальная академия наук рассказала об особенностях штамма «Дельта».
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