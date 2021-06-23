Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 22 июня, подхватили 835 человек, среди них 33 ребенка и 25 медработников.

От осложнений болезни умерли 70 украинцев. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 419 человек;

выздоровело — 2 тыс. 292 человека;

осуществлено тестирований — 48 тыс. 197 (в том числе методом ПЦР — 26 тыс. 280, методом ИФА — 8 тыс. 135).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 230 тыс. 977 человек;

выздоровело — 2 млн 155 тыс. 261 человек;

летальных случаев — 52 тыс. 123;

проведено ПЦР-тестов — 10 млн 717 тыс. 176.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Напомним, индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине. Национальная академия наук рассказала об особенностях штамма «Дельта».