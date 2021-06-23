Навчання Sea Breeze стартують в Україні, Путін скаженіє від люті, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n156490-navchannya-sea-breeze-startuut-v-ukrayini-putin-skajeniie-vid-luti.html

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Військові навчання Sea Breeze викликали лють та гнів в Росії. Володимир Путін звинуватив Альянс у відмові від діалогу, а російське посольство у Вашингтоні вимагає у США відмовитися від участі.

НАТО, нарощуючи військовий потенціал у російських кордонів, відмовляється від діалогу, — таку заяву президент Росії зробив держагенству ТАСС.

Він сподівався, що здоровий глузд у діях Північноатлантичного альянсу запанує.

Посольство Росії в Вашингтоні звернулось до влади США з приводу навчань Sea Breeze-2021. Росіяни просять відмовитись від них, оскільки, на думку посольства РФ, такі навчання «заохочують мілітаристські настрої в Києві».

Росіяни стверджують про нібито агресивний характер навчань Sea Breeze, який «ніяк не відповідає реальним завданням безпеки в Чорноморському регіоні».

Настійно закликаємо США і їх союзників відмовитися від відпрацювання військових дій в Чорному морі, — йдеться у повідомленні.

Раніше Київ анонсував наймасштабніші за всю історію міжнародні військові навчання Sea Breeze за участю НАТО на Україні. У них буде задіяно 5 тис. військових з 32 країн, а також 32 корабля, 40 літаків і 18 команд спецоперацій і дайвінгових груп.

Навчання Sea Breeze проводяться в Україні з 1997 року відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборони і військових відносин між Міністерствами оборони США та України. Військові відпрацьовують морські і сухопутні маневри.

Цього року вони проходитимуть у період із 28 червня до 10 липня.