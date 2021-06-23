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Ракурс
«Зелених» зон поменшає, у них можуть відновити карантин. Фото: УП

«Зелених» зон поменшає, у них можуть відновити карантин

23 чер 2021, 12:58
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Карантин в Україні можуть посилити в деяких регіонах. Показники п’яти українських областей не відповідають критеріям «зеленої» зони.

Станом на 23 червня низький рівень тестування зафіксовано в Івано-Франківській (282), Київській (287), Кіровоградській (297) та Черкаській (291) областях. Про це свідчать дані МОЗ.

Для «зеленої» зони необхідно проводити щонайменше 300 тестувань на 100 тис. населення.

Також у кількох регіонах не відповідає нормі коефіцієнт виявлення нових випадків. При нормі менше ніж 4% у Київській області він становить 4,7%, у Сумській — 4,8%, у Черкаській — 5,1%.


Водночас у Києві перевищено рівень захворюваності — 85 на 100 тис. населення, норма становить 75.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні продовжили до 31 серпня. У МОЗ зазначили, що «коронавірус в Україні ще не побороли». Якщо ситуація буде погіршуватися, то карантин знову посилять.

Джерело: Ракурс


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