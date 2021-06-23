Диктатуру СНБО хотят узаконить в «Слуге народа» – новый законопроект. Фото: УП

https://racurs.ua/n156507-diktaturu-snbo-hotyat-uzakonit-v-sluge-naroda-novyy-zakonoproekt.html

Ракурс

Судам в Украине могут запретить прекращать действие санкций Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Новый законопроект № 5667 внесли в Верховную Раду депутаты «Слуги народа». Среди авторов проекта — Евгения Кравчук, Валерий Стернийчук, Павел Фролов. Закон опубликовали на сайте парламента.

Сейчас документ обрабатывается в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Закон предусматривает, что обжалование в суд решений, принятых СНБО, не останавливает применение предусмотренных ими санкций.

Также прописано, что Верховному суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию решений СНБО, принятых в соответствии с законом «О санкциях».

Согласно проекту, административные дела в отношении законности решений СНБО по поводу санкций Верховный суд будет рассматривать в порядке упрощенного искового производства в составе коллегии Кассационного административного суда не менее чем из пяти судей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Совет национальной безопасности и обороны продлил на три года введенные три года назад персональные экономические санкции и наложил санкции на отдельных олигархов. Санкции наложили на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и российско-украинского бизнесмена Павла Фукса.