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Ракурс
Закрыть границу с РФ требует Порошенко из-за вспышки индийского COVID-штамма

Закрыть границу с РФ требует Порошенко из-за вспышки индийского COVID-штамма

23 июн 2021, 13:38
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В России бурлит индийский штамм коронавируса, который привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве. Ученые предупреждают, что индийский штамм «Дельта» значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни.

Поэтому в партии «Европейская солидарность» требуют от власти полностью закрыть границу с РФ.

Мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных. По прогнозу ученых, новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если в течение ближайших дней не начать жесткое сдерживание болезни на границе, говорится в заявлении «ЕС».

Кроме того, угроза новой волны эпидемии — реальное основание для проведения заседания СНБО. «Европейская солидарность» требует безотлагательно закрыть границу и в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкампрекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации.

Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию, — цитирует заявление «Евросолидарности» пресс-служба партии.


У Порошенко напомнили, что во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тыс. граждан и более 750 тыс. инфицировалось. Но через четыре месяца вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан.

Новая разновидность штамма коронавируса «Дельта плюс» обнаружили в десяти странах. Речь идет об Индии, США, Великобританию, Португалию, Швейцарию, Японию, Польшу, Непал, Китай и Россию.

Источник: Ракурс


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