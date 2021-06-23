Зустріч Зеленського та Зурабішвілі відзначилася курйозом. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n156512-zustrich-zelenskogo-ta-zurabishvili-vidznachylasya-kuryozom-video.html

Ракурс

Курйоз трапився під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Грузії Саломе Зурабішвілі, яка сьогодні, 23 червня, перебуває в столиці із візитом.

Інцидент стався під час огляду строю воїнів почесної варти поблизу Маріїнського палацу. Відповідне відео з’явилося на YouTube.





Під час урочистостей військовослужбовець почесної варти не втримав піхви від шаблі та впустив їх перед Зурабішвілі та Зеленським. Одразу після цього воїн швидко підняв футляр для зброї та постав перед лідерами держав. Зурабішвілі не відреагувала на курйоз, а Зеленський усміхнувся.

За результатами перемовин президенти зробили низку заяв:

Зеленський заявив, що країни об'єднують спільні цілі щодо Європейського Союзу (ЄС) та НАТО, а тому Грузія та Україна співпрацюватимуть для посилення безпеки в Чорному морі. Країни готують взаємне визнання документів про COVID-вакцинацію, що спростить перетин кордону для громадян обох держав. Зеленський додав, що товарообіг між країнами має збільшитися на 25%.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі розповіла, що провокації з боку Росії на лінії зіткнення на Донбасі мають припинитися, а Україна і Грузія будуть йти мирним шляхом до деокупації своїх територій. Грузія підтримує підключення партнерів зі США та ЄС для вирішення конфліктів та буде представлена на саміті «Кримська платформа».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Володимир Зеленський назвав дату свого візиту до Берліна — його чекає зустріч із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.