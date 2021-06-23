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Ракурс
Встреча Зеленского и Зурабишвили отличилась курьезом. Фото: УНИАН

Встреча Зеленского и Зурабишвили отличилась курьезом (ВИДЕО)

23 июн 2021, 14:30
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Курьез произошел во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая сегодня, 23 июня, пребывает в столице с визитом.

Инцидент произошел во время осмотра строя воинов почетного караула возле Мариинского дворца. Соответствующее видео появилось на YouTube.

Во время торжественных мероприятий военнослужащий почетного караула не удержал ножны от сабли и уронил их перед Зурабишвили и Зеленским. Сразу после этого воин быстро поднял футляр для оружия и предстал перед лидерами государств. Зурабишвили не отреагировала на курьез, а Зеленский улыбнулся.

По результатам переговоров президенты сделали ряд заявлений

Зеленский заявил, что страны объединяют общие цели в отношении Европейского Союза (ЕС) и НАТО, а потому Грузия и Украина будут сотрудничать для усиления безопасности в Черном море. Страны готовятся к взаимному признанию документов о COVID-вакцинации, что упростит пересечение границы для граждан обоих государств. Зеленский добавил, что товарооборот между странами должен увеличиться на 25%.


Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что провокации со стороны России на линии соприкосновения на Донбассе должны прекратиться, а Украина и Грузия будут идти мирным путем к деоккупации своих территорий. Грузия поддерживает подключение партнеров из США и ЕС для решения конфликтов и будет участвовать в саммите «Крымская платформа».

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский назвал дату своего визита в Берлин — его ждет встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: Ракурс


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