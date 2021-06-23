Российский Су-24 выпустил бомбы по курсу британского эсминца возле Крыма

Российский Су-24 выпустил бомбы по курсу британского эсминца в Черном море

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Российский бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения британского эсминца Defender, который якобы нарушил российскую границу в Черном море.

Об этом сообщил Минобороны России. Инцидент произошел вблизи оккупированного россияннами Крыма. Минобороны государства-агрессора утверждает, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) Великобритании якобы пересек государственную границу России и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра.

Британский корабль не реагировал на предупреждения россиян о «применение оружия в случае нарушения государственной границы».

В 12.06 и 12.08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. Впоследствии россияне подняли самолет и в 12.19 Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.

Черноморский флот совместно с пограничной службой ФСБ предупредили экипаж корабля о применении оружия, однако тот никак не отреагировал. Тогда самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения Defender. В 12.23 эсминец «Дефендер» покинул пределы территориального моря Российской Федерации, — говорится в заявлении россиян.

Напомним, что 18 июня стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей стран, входящих в НАТО. Речь шла о британском эсминце Defender и фрегате ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

После сегодняшнего инцидента российский МИД вызвал для объяснений посла Великобритании.

Официального подтверждения инцидента со стороны ВМФ Великобритании пока нет.