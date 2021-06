Венера удивила ученых – подробности нового исследования. Фото: JAXA

Научное открытие сделали ученые — они разглядели на фотографиях поверхности Венеры следы необычных деформаций ее коры. Это может указывать на возможное существование тектонических процессов в недрах планеты.

К таким выводам ученые пришли после изучения снимков, полученных с помощью радаров американского зонда «Магеллан». Он изучал планету между маем 1989 года и октябрем 1994 года. Об этом пишет научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

На фото обнаружили необычные структуры, которые напоминают нагромождения обломков льда, периодически возникающие на поверхности земных озер или морей в результате сжатия их ледового покрова.

Такое открытие сильно удивило ученых, ведь оно может указывать, что предположительно неподвижная кора Венеры в недавнем прошлом сжималась или растягивалась.

Напомним, ранее мы сообщали, что в атмосфере Венеры нашли еще один признак жизни — аминокислоту, содержащую ДНК. Космический аппарат Европейского космического агентства BepiColombo обнаружил на Венере глицин, который считается одним из строительных блоков для органической жизни. Эта аминокислота была одной из первых молекул, которые появились на Земле.

Источник: Proceedings of the National Academy of Sciences