Венера здивувала вчених – подробиці нового дослідження. Фото: JAXA

Наукове відкриття зробили вчені — вони розгледіли на фотографіях поверхні Венери сліди незвичайних деформацій її кори. Це може вказувати на можливе існування тектонічних процесів в надрах планети.

До таких висновків вчені дійшли після вивчення знімків, отриманих за допомогою радарів американського зонда «Магеллан». Він вивчав планету між травнем 1989 року та жовтнем 1994 року. Про це пише науковий журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

На фото виявили незвичайні структури, які нагадують нагромадження уламків льоду, що періодично виникають на поверхні земних озер або морів у результаті стиснення їх льодового покриву.

Таке відкриття дуже здивувало вчених, адже воно може вказувати, що імовірно нерухома кора Венери в недавньому минулому стискалася або розтягувалася.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в атмосфері Венери знайшли ще одну ознаку життя — амінокислоту, яка містить ДНК. Космічний апарат Європейського космічного агентства BepiColombo виявив на Венері гліцин, який вважається одним із будівельних блоків для життя. Ця амінокислота була однією з перших молекул, які з’явилися на Землі.

