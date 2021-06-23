Російський Су-24 випустив бомби по курсу британського есмінця біля Криму

Російський Су-24 випустив бомби по курсу британського есмінця в Чорному морі

https://racurs.ua/ua/n156511-rosiyskyy-su-24-vypustyv-bomby-po-kursu-brytanskogo-esmincya-v-chornomu-mori.html

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Російський бомбардувальник Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху британського есмінця Defender, який нібито порушив російський кордон в Чорному морі.

Про це повідомило Міноборони Росії. Інцидент стався поблизу окупованого росіянами Криму. Міноборони держави-агресора стверджує, що есмінець Військово-морських сил (ВМС) Великої Британії нібито перетнув державний кордон Росії та увійшов в територіальне море в районі мису Фіолент на три кілометри.

Британський корабель не реагував на попередження росіян про «застосування зброї в разі порушення державного кордону».

О 12.06 і 12.08 прикордонний сторожовий корабель виконав попереджувальну стрільбу. Згодом росіяни підняли літак і о 12.19 Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху есмінця.

Чорноморський флот спільно з прикордонною службою ФСБ попередили екіпаж корабля про застосування зброї, однак той ніяк не відреагував. Тоді літак Су-24М виконав попереджувальне бомбометання по курсу руху Defender. О 12.23 есмінець «Дефендер» покинув межі територіального моря Російської Федерації, — йдеться в заяві росіян.

Нагадаємо, що 18 червня стало відомо про прибуття в Одесу двох кораблів країн, що входять в НАТО. Йшлося про британського есмінця Defender і фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805.

Після сьогоднішнього інциденту російське МЗС викликало для пояснень посла Великої Британії.

Офіційного підтвердження інциденту з боку ВМФ Великої Британії наразі немає.