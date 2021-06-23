Устойчивый к вакцинам COVID-штамм – реальность, прогнозируют в ВОЗ

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Появление штамма коронавируса, который будет устойчив к вакцинам, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По мнению специалистов, возникновение новых разновидностей вируса является вполне закономерным. Об этом пишет издание Sky News.

Это появление вариантов мы наблюдаем во всем мире. Они будут продолжать появляться. Мы перейдем от Дельты к Лямбде, а затем к другим греческим буквам. Это неизбежно, и некоторые из этих вариантов будут сложными, они смогут прорвать защиту, связанную с вакциной, у нескольких человек, и это вызовет проблемы, — заявили в ВОЗ.

Эксперты подчеркнули, что для дальнейшей борьбы с коронавирусом нужно выстроить эффективную систему управления и нейтрализации новых штаммов.

Также Всемирная организация здравоохранения выразила беспокойство тем, что страны смягчают карантинные ограничения из-за футбольных матчей на Евро 2020.

В организации отметили, что в некоторых регионах уже наблюдается рост количества новых случаев коронавируса.

Напомним, индийский штамм коронавируса уже скоро может появиться в Украине. Национальная академия наук рассказала об особенностях штамма «Дельта».

Источник: Sky News