Украина ввела обязательные ПЦР-тесты для прибывших из четырех стран. Фото: day.kyiv.ua

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Вспышки нового штамма коронавируса «Дельта» фиксируются в ряде стран.

Кабинет министров Украины 23 июня провел заседание по этому штамму и ввел обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из четырех стран. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украину без отрицательного теста на коронавирус не пустят граждан, следующих из Великобритании, Индии, России и Португалии. Прибывшим из этих стран нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение как минимум 7 дней. В Минздраве отметили, что это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.

В ведомстве пояснили, что штамм коронавируса «Дельта» уже обнаружили в более 90 странах мира. Он распространен в Индии, Российской Федерации, Португалии и Великобритании. Британские специалисты утверждают, что новый штамм отвечает за более 60% инфицирований, он в разы увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.

Напомним, 23 июня в Украине обнаружили первые случаи индийского штамма коронавируса под названием «Дельта». Заболели 66-летняя женщина и 16-летний ребенок, вернувшиеся из России. Инфицированные госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.