Штамм коронавируса «Дельта» впервые обнаружили в Украине. Фото: ВВС

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Первые случаи индийского штамма коронавируса под названием «Дельта» уже обнаружили в Украине.

Агрессивным штаммом COVID-19 заразились два человека — 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Оба недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус. Больные госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью ТСН.

По его словам, в Украине есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм — две частные и две государственные. Однако отсутствуют тесты, которые помогут зафиксировать «Дельту». Для решения этого вопроса Киев уже обратился в ВОЗ.

Данилов не исключает, что Украина может полностью прекратить транспортное сообщение с теми странами, где есть штамм коронавируса «Дельта». На сегодня решается вопрос об обязательных ПЦР-тестах для тех, кто приезжает из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

По оценкам медиков, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем британский штамм «Альфа». Индийская версия коронавируса вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных.

Напомним, Министерство иностранных дел озвучило рекомендации гражданам Украины в связи с распространением агрессивного штамма COVID-19 «Дельта». Украинцам рекомендуют не посещать Индию, Великобританию, Португалию и Российскую Федерацию до полной стабилизации эпидемической ситуации.

Источник: ТСН