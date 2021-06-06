https://racurs.ua/2873-sekretnyy-brazilskiy-eksperiment-po-covid-19-pochemu-eto-horoshie-novosti-dlya-ukrainy.html

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Эксперимент «Проект S», проведенный в Бразилии, показал впечатляющие предварительные результаты. Это исследование заслуживает особого внимания украинцев, ведь вакцина CoronaVac китайского производителя Sinovac полным ходом используется в Украине и на сегодняшний день является самой доступной в нашей стране.

Пока в мире спорили об эффективности CoronaVac, а наши сограждане не очень-то и спешили в прививочные кабинеты, в Бразилии решили проверить работу этого препарата в реальной жизни. Напомним, Бразилия — одна из самых пострадавших от пандемии стран, здесь вирус унес жизни 463 тысяч человек. По количеству летальных исходов от COVID-19 Бразилия занимает второе место в мире, третье — по количеству случаев заболевания (более 16,5 миллиона). И пока вакцинация здесь идет довольно медленными темпами.

С февраля по апрель 2021 года Институт Бутантана (биомедицинский исследовательский центр в Сан-Пауло) совместно с местными властями 45-тысячного города Серрана провел незаурядный эксперимент под названием «Проект S». Всем взрослым этого города предлагалось вакцинироваться препаратом CoronaVac. Поставленная цель — исследовать, насколько эффективна вакцинация, если прививками охвачено максимальное количество человек в популяции. Для чистоты эксперимента его проведение старались держать в секрете.

Пандемию можно контролировать

Чтобы определить порог для сдерживания вируса с короной, город разделили на четыре части. Эксперимент показал обнадеживающие результаты. После охвата вакцинацией взрослого населения трех из четырех частей города в Серране резко снизилась смертность — на 95%, количество госпитализаций — на 86%, а случаев симптоматической коронавирусной инфекции — на 80%. В то же время в соседних населенных пунктах все эти показатели росли.

«Самый важный вывод — это то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население», — заявил глава группы исследователей Рикардо Паласиос. Сдерживать пандемию реально при вакцинации около 75% населения.

По оценкам ученых, кампания массовой вакцинации остановила передачу болезни в городе. Снизилось также количество смертей и случаев инфицирования среди невакцинированных, включая детей и подростков. Это отличная иллюстрация работы коллективного иммунитета. Похоже, для открытия школ нет необходимости проводить вакцинацию детей — заявили авторы проекта.

По словам Рикардо Паласиоса, вакцина CoronaVac также была эффективна против более заразного варианта (первоначально известного как P.1), впервые обнаруженного в городе Манаус и ставшего причиной резкого скачка числа заражений по всей стране.

Эксперимент в Серране стал первым в мире в своем роде — заявляют авторы исследования. Аналогичное исследование проводится в другом бразильском городе Ботукату (с населением 148 тысяч человек). Здесь используется вакцина AstraZeneca, которая производится институтом Fiocruz в Бразилии.

Вокруг вакцины CoronaVac сломано немало копий. Ведь клинические испытания вакцины в Бразилии, Индонезии и Турции показали разные результаты, а ее эффективность варьируется от 50 до 90%. Результаты эксперимента в Серране могут привести к более массовому производству вакцины CoronaVac, которую используют десятки развивающихся стран.

Еще одна хорошая новость — вакцину CoronaVac одобрила ВОЗ

«Сегодня я рад сообщить, что вакцина Sinovac-CoronaVac попала в список ВОЗ для экстренного использования после того, как была признана безопасной, эффективной и гарантированно качественной после введения двух доз», — заявил 1 июня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Теперь вакцине от Sinovac открыта дорога к регистрации на территории Евросоюза. Кроме того, вакцинированных от коронавируса препаратом CoronaVac смогут пропускать в ЕС со справкой о прививках.

CoronaVac: когда олдскульность на пользу

Действительно, данные об эффективности этой вакцины очень разнятся — от 50 до 90%. Исследования третьей фазы проводились в Бразилии на медиках из ковидных отделений, в Турции — как на медиках, так и на обычных гражданах. Если ознакомиться с результатами внимательно, можно увидеть, что в соответствии с ними вакцина практически на 100% защищает от тяжелого COVID-19. Данные «Проекта S» вселяют еще большую надежду на обуздание опостылевшей пандемии.

«Китайская CoronaVac — инактивированная (убитая) вирусная вакцина. Это классическая, давным-давно отработанная технология производства вакцин. Помимо профиля безопасности, я вижу преимущество и в потенциальной эффективности. Инактивированные вакцины содержат комплекс белков и при отличии спайк-белка новых вариантов они все равно будут работать за счет других, консервативных, белков», — полагает иммунолог, доктор медицинских наук, завлабораторией иммунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. И.Мечникова НАМН Украины Андрей Волянский.

Другими словами, у данной вакцины больше шансов сработать и против новых вариантов коронавируса, ведь она содержит все четыре антигена вируса.

Еще один плюс вакцины CoronaVac — препарат содержится во флаконе-шприце для разового использования (одна доза — один шприц). Во-первых, такая упаковка минимизирует вероятность того, что неиспользованные вовремя дозы пропадут. Во-вторых, снижается влияние человеческого фактора — введение неправильной дозы и т.п.

Сколько доз вакцины CoronaVac нужно получить? Практически все антиковидные вакцины предполагают введение двух доз (исключение — однодозовая Johnson&Johnson). У AstraZeneca интервал между введением доз составляет от 4 до 12 недель (оптимальный период на сегодня — 8–12 недель). За повторной дозой вакцины Comirnaty (Pfizer/BioNTech) нужно идти через 21 день. Интервал между дозами у CoronaVac составляет 14–28 дней. Считать себя полностью привитым от коронавируса можно через две недели после получения второй дозы вакцины. То есть с CoronaVac практически за месяц можно закрыть вопрос COVID-вакцинации.

В Украине вакцинация препаратом CoronaVac стартовала 13 апреля 2021 года. В нашей стране этой вакциной прививают маломобильные группы населения, людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает. Также прививки получают педагоги, которые будут привлечены к ВНО-2021, олимпийцы и паралимпийцы, сотрудники патрульной полиции. Кроме того, на днях в Киеве, Львове, Одессе заработали центры массовой вакцинации, где прививают людей из «списка ожидания». На данном этапе вакцинация проводится препаратом CoronaVac. Так, за два дня в столичном центре привились почти 3,5 тысячи человек. Желающих — хоть отбавляй. Такая готовность вакцинироваться дает надежду на то, что при наличии вакцин мы сможем преодолеть пандемию — как в стране, так и в мире.