https://racurs.ua/ua/2873-sekretnyy-brazylskyy-eksperyment-schodo-covid-19-chomu-ce-horoshi-novyny-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Експеримент «Проєкт S», здійснений у Бразилії, показав попередні вражаючі результати. Це дослідження заслуговує на особливу увагу українців, адже вакцина CoronaVac китайського виробника Sinovac на повну використовується в Україні і на сьогодні є найдоступнішою в нашій країні.

Поки в світі сперечалися про ефективність CoronaVac, а наші співгромадяни не дуже-то й поспішали до кабінетів вакцинації, в Бразилії вирішили перевірити роботу цього препарату в реальному житті. Нагадаємо, Бразилія — одна із найбільш постраждалих від пандемії країн, тут вірус забрав життя 463 тисяч чоловік. За кількістю смертей від COVID-19 Бразилія посідає друге місце у світі, третє — за кількістю випадків захворювання (понад 16,5 мільйона). І наразі вакцинація тут іде досить повільними темпами.

З лютого по квітень 2021 року Інститут Бутантан (біомедичний дослідний центр у Сан-Пауло) спільно із місцевою владою 45-тисячного міста Серрана здійснив незвичайний експеримент під назвою «Проєкт S». Усім дорослим цього міста пропонували вакцинуватися препаратом CoronaVac. Поставлена мета — дослідити, наскільки ефективною є вакцинація, якщо щепленнями охопити максимальну кількість людей у популяції. Для чистоти експерименту його проведення намагалися тримати в секреті.

Пандемію можна контролювати

Щоб визначити поріг для стримування вірусу з короною, місто поділили на чотири частини. Експеримент показав обнадійливі результати. Після охоплення вакцинацією дорослого населення трьох із чотирьох частин міста в Серрані різко знизилася смертність — на 95%, кількість госпіталізацій — на 86%, а випадків симптоматичної коронавірусної інфекції — на 80%. Водночас у сусідніх населених пунктах усі ці показники зростали.

«Найважливіший висновок — це те, що ми можемо контролювати пандемію, не вакцинуючи всього населення», — заявив керівник групи дослідників Рікардо Паласіос. Стримувати пандемію реально у разі вакцинації близько 75% населення.

За оцінками вчених, кампанія масової вакцинації зупинила передачу хвороби в місті. Знизилася також кількість смертей і випадків інфікування серед невакцинованих, включаючи дітей і підлітків. Це чудова ілюстрація того, як працює колективний імунітет. Схоже, для відкриття шкіл не потрібно проводити вакцинацію дітей — заявили автори проєкту.

За словами Рікардо Паласіоса, вакцина CoronaVac також була ефективна проти заразнішого варіанта (спочатку відомого як P.1), який уперше був виявлений у місті Манаус і став причиною різкого стрибка кількості заражень по всій країні.

Експеримент у Серрані став першим у світі в своєму роді — заявляють автори дослідження. Аналогічне дослідження проводиться в іншому бразильському місті Ботукату (із населенням 148 тисяч чоловік). Тут використовується вакцина AstraZeneca, яку виробляє інститут Fiocruz у Бразилії.

Навколо вакцини CoronaVacуже давно точаться суперечки. Адже клінічні випробування вакцини в Бразилії, Індонезії та Туреччині показали різні результати, а її ефективність варіюється від 50 до 90%. Результати експерименту в Серрані можуть сприяти більш масовому виробництву вакцини CoronaVac, яку використовують десятки країн, що розвиваються.

Ще одна хороша новина — вакцину CoronaVac схвалила ВООЗ

«Сьогодні я радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac потрапила до списку ВООЗ для екстреного використання після того, як була визнана безпечною, ефективною і гарантовано якісною після введення двох доз», — заявив 1 червня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус.

Тепер вакцині від Sinovac відкрито дорогу до реєстрації на території Євросоюзу. Крім того, вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення.

CoronaVac: коли олдскульність є корисною

Справді, дані про ефективність цієї вакцини дуже різняться — від 50 до 90%. Дослідження третьої фази проводилися в Бразилії на медиках із ковідних відділень, у Туреччині — як на медиках, так і на пересічних громадянах. Якщо ознайомитися з результатами уважно, можна побачити, що згідно з ними вакцина практично на 100% захищає від тяжкого COVID-19. Дані «Проєкту S» вселяють іще більшу надію на приборкання остогидлої пандемії.

«Китайська CoronaVac — інактивована (убита) вірусна вакцина. Це класична, дуже давно відпрацьована технологія виробництва вакцин. Крім профілю безпеки, я бачу перевагу і в потенційній ефективності. Інактивовані вакцини містять комплекс білків і в разі відмінності спайк-білка нових варіантів вони все одно працюватимуть за рахунок інших, консервативних, білків», — вважає імунолог, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунореабілітологіі Інституту мікробіології та імунології ім. І.Мечникова НАМН України Андрій Волянський.

Іншими словами, у цієї вакцини більше шансів спрацювати і проти нових варіантів коронавірусу, адже вона містить усі чотири антигени вірусу.

Ще один плюс вакцини CoronaVac — препарат міститься у флаконі-шприці для разового використання (одна доза — один шприц). По-перше, така упаковка мінімізує ймовірність того, що невикористані вчасно дози пропадуть. По-друге, знижується вплив людського фактора — введення неправильної дози тощо.

Скільки доз вакцини CoronaVac потрібно отримати? Практично всі антиковідні вакцини передбачають введення двох доз (виняток — однодозова Johnson&Johnson). У AstraZeneca інтервал між введенням доз становить від 4 до 12 тижнів (оптимальний період на сьогодні — 8–12 тижнів). За повторною дозою вакцини Comirnaty (Pfizer/BioNTech) потрібно йти через 21 день. Інтервал між дозами у CoronaVac становить 14–28 днів. Вважати себе повністю щепленим від коронавірусу можна через два тижні після отримання другої дози вакцини. Тобто із CoronaVac практично за місяць можна закрити питання COVID-вакцинації.

В Україні вакцинація препаратом CoronaVac стартувала 13 квітня 2021 року. У нашій країні цією вакциною прищеплюють маломобільні групи населення, людей з інвалідністю та тих, хто за ними доглядає. Також щеплення отримують педагоги, які будуть залучені до ЗНО-2021, олімпійці і паралімпійці, співробітники патрульної поліції. Крім того, днями в Києві, Львові, Одесі почали працювати центри масової вакцинації, де прищеплюють людей із «списку очікування». На нинішньому етапі вакцинація проводиться препаратом CoronaVac. Так, за два дні в столичному центрі зробили щеплення майже 3,5 тисячі осіб. Охочих не бракує. Така готовність вакцинуватися дає надію на те, що за наявності вакцин ми зможемо подолати пандемію — як у країні, так і в світі.